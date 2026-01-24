Palazzi | Mi sono dimessa dal ruolo di garante

Maruska Palazzi, consigliera comunale del Pd, ha annunciato di aver rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di garante delle persone con disabilità del Comune di Pesaro, al termine del suo mandato triennale, previsto per aprile 2024. La decisione è stata comunicata ufficialmente, chiarendo la fine dell’incarico e la conclusione di un periodo di impegno dedicato alla tutela dei diritti delle persone con disabilità nella città.

Faccio presente – precisa la consigliera comunale Pd, Maruska Palazzi (foto) – che dal ruolo di garante delle persone con disabilità del Comune di Pesaro mi sono dimessa alla fine del mio triennio di nomina, ovvero ad aprile 2024. Mi occupo ancora fortemente del tema “Inclusione-disabilità” per questioni lavorative, per le mie docenze all’Università di Urbino, per il mio impegno presso l’ufficio scolastico territoriale e come Presidente della Commissione Politiche Sociali. Quindi rimango una figura di garanzia in generale, come lo ero prima della nomina del Comune. Nella mia quotidianità non è cambiato nulla ma, ufficilmente, non sono Garante del comune di Pesaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

