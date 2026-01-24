Le pagelle gigante di Spindleruv Mlyn 2026 offrono un'analisi dettagliata delle performance delle atlete. Sabato 24 gennaio, Sara Hector si distingue con un punteggio elevato, mentre Della Mea è presente, e Scheib non figura tra le protagoniste. Un resoconto oggettivo e accurato delle competizioni, utile per chi desidera seguire da vicino l’andamento dello sci alpino in questa tappa stagionale.

PAGELLE GIGANTE SPINDLERYV MLYN. Sabato 24 gennaio SARA HECTOR 9: una vittoria (l’ottava in Coppa del Mondo) con le unghie e con i denti. Dopo aver concluso al comando la prima manche, la svedese si gioca tutto nella seconda. Rischia grosso, perché le statunitensi al traguardo avevano disputato una discesa impeccabile. Va sotto. Dà la sensazione di non averne più, invece nel finale ha ancora la benzina per cambiare marcia e centrare un successo pesantissimo sulla?erná Svatý Petr che la rimette in corsa per la Coppa di specialità. PAULA MOLTZAN 8: c’è andata davvero vicina questa volta. Dopo tante gare con alti e bassi, con una manche eccezionale e una rivedibile, quindi dopo tante occasioni perse, oggi la statunitense non ha davvero nulla di cui recriminare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle gigante Spindleruv Mlyn 2026: Hector risponde con i denti alle statunitensi, Della Mea c’è, Scheib no

