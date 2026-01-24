Nel match della 22ª giornata di Serie A al Via del Mare, Lecce e Lazio si sono conclusi con uno zero a zero. La partita ha mostrato un equilibrio tra le due squadre, con i biancocelesti apparsi privi di incisività e Zaccagni che si è distinto per uno stile troppo lezioso. Di seguito i voti e il tabellino, con un’analisi sobria e obiettiva dell’incontro.

Voti e giudizi del match del Via del Mare valido per la 22a giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 Zaccagni (Ansafoto) – calciomercato.it Lecce. Falcone 6 Veiga 6,5 Siebert 6 Tiago Gabriel 6,5 Gallo 6 Gandelman 6 Ramadani 6,5 Coulibaly 6 Banda 6. Dal 63? Sottil 6 Stuli? 6. Dal 63? Cheddira 6 Pierotti 5,5. Dall’88’ Morente All.: Di Francesco 6 Lazio. Provedel 6 Lazzari 5. Dal 73? Pellegrini 5 Gila 5,5. Dal 64? Provstgaard 5,5 Romagnoli 6 Marusic 5 Taylor 5 Vecino 4. Dal 64? Dele-Bashiru 5 Basic 5 Cancellieri 5. Dall’81’ Isaksen sv Dia 4,5. Dal 64? Ratkov 5,5 Zaccagni 4,5 All.: Sarri 5 Arbitro: Chiffi (sez. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO LECCE-LAZIO 0-0: biancocelesti tristi e vuoti. Zaccagni lezioso

