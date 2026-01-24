Le pagelle della discesa di Kitzbuehel 2026 evidenziano come Odermatt abbia riconosciuto in Franzoni un avversario alla sua altezza, mentre Paris ancora cerca il miglior risultato. Il 24 gennaio, Giovanni Franzoni si è distinto con il massimo dei voti, confermando il suo talento e il grande potenziale nel panorama della velocità, dopo quasi un decennio di attesa di un nuovo protagonista italiano in questa disciplina.

PAGELLE DISCESA KITZBUEHEL 2026. Sabato 24 gennaio Giovanni Franzoni, 10 e lode: per quasi 10 anni abbiamo lungamente atteso un erede di Dominik Paris nella velocità. Si può dire che lo abbiamo trovato in termini di potenziale, anche se le caratteristiche del bresciano sono agli antipodi rispetto all’altoatesino. Parliamo del prototipo dello sciatore moderno: partito dal gigante, ha allargato pian piano i suoi orizzonti verso la velocità (come un fuoriclasse svizzero di nostra conoscenza.), fronteggiando anche un grave infortunio tre anni fa. Chi vince a Kitzbuehel entra per sempre nella storia dello sci alpino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle discesa Kitzbuehel 2026: Odermatt ha capito che Franzoni è un suo pari; Paris, manca l’acuto

