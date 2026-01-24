Il 23 gennaio, la principessa Amalia dei Paesi Bassi ha concluso il suo percorso di formazione militare, raggiungendo il grado di caporale dopo due anni di addestramento. L’evento si è celebrato con un momento di incontro con la regina Maxima, sottolineando l’importanza della preparazione e del ruolo pubblico della futura sovrana.

La principessa d’Orange Caterina Amalia, erede al trono del Regno dei Paesi Bassi, venerdì 23 gennaio ha completato la sua formazione militare raggiungendo il grado di caporale dopo due anni di addestramento. La regina Maxima ha abbracciato calorosamente sua figlia durante la cerimonia di promozione svolta nel Collegio della Difesa di Soest. La parte teorica del programma di preparazione militare comprendeva lezioni di leadership, lettura delle mappe e sicurezza, mentre la parte pratica era incentrata sullo sviluppo delle competenze militari e di combattimento essenziali. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Paesi Bassi, la principessa Amalia ha completato l'addestramento militare: l'abbraccio con la regina Maxima

Maxima d’Olanda, il tenero abbraccio con la figlia dopo l’addestramento militareMaxima d’Olanda ha condiviso un momento di affetto con sua figlia, la principessa Amalia, dopo aver completato l’addestramento come riservista nelle Forze Armate dei Paesi Bassi.

L'outfit regale di oggi: la principessa Laurentien, tra guizzi animalier e orecchini oversize (che piacerebbero anche alla cognata, la regina Maxima)L’outfit di oggi di principessa Laurentien mescola dettagli animalier e orecchini oversize, mostrando la sua cifra stilistica originale e raffinata.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Paesi Bassi, la principessa Amalia ha completato l'addestramento militare: l'abbraccio con la regina Maxima; Lo stilista Valentino, il più amato da principesse e regine; Maxima d’Olanda, il tenero abbraccio con la figlia dopo l’addestramento militare; Riservatissima (e bellissima) è Irene Urdangarin la nipote preferita di Felipe e Letizia di Spagna?.

Paesi Bassi, la principessa Amalia ha completato l'addestramento militare: l'abbraccio con la regina Maxima(LaPresse) Caterina Amalia, principessa d'Orange ed erede al trono del Regno dei Paesi Bassi, venerdì 23 gennaio ha completato la sua ... stream24.ilsole24ore.com

Principessa Amalia D’OlandaCatharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria viene al mondo alle 17,01 del 7 dicembre 2003, al Bronovo Hospital de L'Aia. Nasce come primogenita di Re Guglielmo Alessandro, allora Principe, ed è la ... dilei.it

Un gruppo di visitatori provenienti dai Paesi Bassi ha raggiunto il Santuario di Santa Maria del Bando, rimanendo affascinato da uno dei luoghi più suggestivi della Costiera Amalfitana. Un risultato reso possibile grazie all’impegno costante dei volontari e alla - facebook.com facebook

[15.01-20:30] Utrecht Paesi Bassi ESPLOSIONE INCENDIO - CROLLO PARZIALE DI EDIFICI +4 feriti in corso le operazioni di soccorso Seguiranno aggiornamenti x.com