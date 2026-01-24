Padre cerca il corpo del figlio all’obitorio di Teheran tra centinaia di cadaveri | il video drammatico

Un padre cerca il corpo del figlio tra i cadaveri all’obitorio di Teheran, in un video che ha suscitato grande emozione. Golshifteh Farahani ha condiviso sui social questa testimonianza toccante, che mostra l’angoscia di un genitore nel tentativo di trovare il proprio figlio tra i tanti corpi. La scena, durata dodici minuti, evidenzia la drammatica realtà di un momento di grande dolore e smarrimento.

"Dodici minuti mozzafiato di un padre alla ricerca del figlio, Sepehr": con questo commento l'attrice iraniana Golshifteh Farahani ha pubblicato sul suo profilo Facebook il drammatico video di un padre alla ricerca del figlio tra i cadaveri nel cortile dell'obitorio di Teheran, nei primi giorni di gennaio. La sequenza è squarciata dalle urla dei familiari di altre vittime della repressione violenta delle manifestazioni da parte della polizia e della milizia dei Pasdaran. Farahani ha poi pubblicato anche la foto del giovane. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Padre cerca il corpo del figlio all'obitorio di Teheran tra centinaia di cadaveri: il video drammatico Le cataste di cadaveri fuori dall'obitorio di Teheran, le immagini shock sfuggite alla censura in Iran: l'orrore dopo i massacri della polizia – Il videoUn video di circa 16 minuti, verificato da CBS News, mostra le drammatiche scene all'interno di un centro medico di Teheran durante il weekend scorso. Iran, il video che mostra decine di cadaveri nei sacchi neri fuori dall'obitorio di Kahrizak: lo strazio dei familiariUn video diffuso e confermato da AFP e The Times mostra decine di corpi in sacchi neri fuori dall'obitorio di Kahrizak, nel sud di Teheran.

