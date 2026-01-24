Ostia | trovati orologi argenterie e borse rubate Nei guai 9 latinos

A Ostia, i carabinieri hanno sequestrato orologi, argenteria, borse e vestiti provenienti da furti in appartamenti di Roma. Durante l'operazione, sono stati individuati e fermati nove cittadini latinoamericani, coinvolti nel mercato illecito di merce rubata. L'intervento, coordinato dal prefetto Lamberto Giannini, rientra nelle attività di controllo e prevenzione promosse dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

