Ostia | maxi operazione contro i furti una persona arrestata e 11 denunciate
A Ostia, è stata condotta una vasta operazione contro i furti, con un arresto e 11 denunce. Durante l’operazione sono stati sequestrati numerosi beni presumibilmente associati a attività illecite. L’intervento mira a rafforzare la sicurezza e a contrastare il fenomeno dei furti nella zona.
Una persona è stata arrestata, 11 denunciate e sequestrato un ingente quantitativo di beni potenzialmente riconducibili a furti. Questo è il bilancio della maxi operazione eseguita ieri mattina dai carabinieri a Ostia, sul litorale di Roma, con l’obiettivo di contrastare l’illegalità diffusa e i reati contro il patrimonio. L’attività, pianificata per fronteggiare in particolare i furti su auto e quelli in appartamento, ha visto un impiego capillare di pattuglie, personale specializzato e anche di un elicottero, seguendo le linee strategiche indicate dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
