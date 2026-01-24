Osservatorio for independent thinking chiude i 25 anni | dialogo tra Parolin e 800 studenti

L’Osservatorio for independent thinking ha celebrato i suoi 25 anni con un evento a Roma, coinvolgendo circa 800 studenti. Moderato da Maria Latella e Luciano Fontana, l’incontro ha visto la partecipazione del Segretario di Stato di Sua Santità. Un’occasione per riflettere sull’importanza del pensiero indipendente e del dialogo tra giovani e figure di rilievo nel panorama culturale e sociale.

Si sono concluse a Roma le celebrazioni per i 25 anni di attività di Osservatorio for independent thinking (già Osservatorio Permanente Giovani-Editori), con un evento moderato da Maria Latella e Luciano Fontana, alla presenza del Segretario di Stato di Sua Santità S.E. Cardinale Pietro Parolin. All'incontro hanno partecipato circa 800 studenti delle scuole secondarie di secondo grado provenienti da tutta Italia, in rappresentanza dei giovani coinvolti nei progetti educativi promossi dall'associazione. Le parole di Parolin e Ceccherini «Sono molto contento di essere qui oggi – ha dichiarato Pietro Parolin – e ci tengo a esprimere la mia gioia per l'energia che si sprigiona da tutti questi giovani.

