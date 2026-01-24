Osio, ex sindaco di Parma e ora impegnato nella politica attiva, racconta il suo percorso, anche tra le esperienze internazionali come il calcio in Brasile con Rivaldo. L'ex centrocampista sottolinea come la politica rappresenti un impegno totale, dedicandosi quotidianamente a incontrare i cittadini e cercare soluzioni concrete per le comunità. Una testimonianza di dedizione e passione per il servizio pubblico, lontana da ogni forma di spettacolarismo.

Il Sindaco siede sui banchi dell’opposizione. Ieri era un fantasista che giocava con i calzettoni abbassati per omaggiare il suo eroe Mario Kempes; oggi dà battaglia, come fosse un mediano, nell’aula del Consiglio comunale di Parma, e non fa sconti a nessuno: se c’è qualcosa che non funziona in città, dall’erba alta nei parchi pubblici alle strade poco illuminate, state tranquilli che lui interviene, protesta e, quando è necessario, alza pure la voce. Marco Osio, sessant’anni compiuti il 13 gennaio, vive la sua seconda esistenza seguendo il disegno tracciato nella prima. Quando indossava la maglia del Parma, tra la fine degli Anni Ottanta e l’inizio dei Novanta, la gente sfogava la delusione nei confronti della politica corrotta della Prima Repubblica cantando allo stadio "Osio sindaco!". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Osio: "A Parma ero il Sindaco, oggi faccio politica davvero. E in Brasile ho giocato con Rivaldo"

Gianluca Galassi: «Ho giocato con il tumore, ho finto con le persone a cui voglio bene, non me la sentivo. L'ho scoperto per un piccolo fastidio»Gianluca Galassi, pallavolista di 28 anni di Piacenza e membro dell’Italvolley2, ha condiviso la sua esperienza con il tumore ai testicoli, scoperto in seguito a un lieve fastidio.

Leggi anche: Matteo Giunta: «Quando è nata Matilde ho provato un senso di impotenza: ero fuori da quel legame madre-figlia. Ma poi ho capito come esserci davvero»

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Osio: A Parma ero il Sindaco, oggi faccio politica davvero. E in Brasile ho giocato con RivaldoL'ex centrocampista: La politica è un'esperienza che mi assorbe totalmente, vado nei quartieri e cerco suluzioni per la gente. Nel 1995 fui il primo italiano a giocare nel campionato brasiliano ... gazzetta.it

Il passaggio di Marco Osio al Palmeiras nel 1995 rappresenta uno dei capitoli più singolari ed esotici del calcio italiano degli anni '90. Soprannominato il "Sindaco" per la sua leadership e l'eleganza mostrata durante gli anni d'oro del Parma, Osio fu il primo ca - facebook.com facebook