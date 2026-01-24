Orsini sul Mercosur | Il voto in Ue è stato miope lo stop danneggia il Paese

Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, ha commentato il voto dell’Unione Europea sul Mercosur, definendolo miope e dannoso per l’Italia. Durante il Forum internazionale del Turismo, ha sottolineato l’importanza di unità e collaborazione come chiavi per affrontare le sfide economiche e commerciali. La sua analisi evidenzia come decisioni di questo tipo possano influire sul futuro del Paese, sottolineando la necessità di un approccio più strategico e condiviso.

Unità e collaborazione, sono queste le due parole chiave che Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, ha portato sul palco del Forum internazionale del Turismo. Due obiettivi da raggiungere al più presto sia a livello puramente italiano che europeo, affinché le sfide del presente non diventino i problemi del futuro. Il leader degli industriali è stato come sempre chiarissimo, ricordando che ogni decisione presa in Ue e a Roma deve sempre tenere a mente un futuro a lungo termine e non solo le contingenze attuali. Nello specifico, Orsini ha affrontato due temi: il primo è il voto del Mercosur, il secondo la gestione della stagione turistica in Italia.

