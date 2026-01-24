Orfeo presidente Rai? Una garanzia per tutti Il Pd apre a Sangiuliano

Il possibile incarico di Mario Orfeo alla presidenza Rai suscita discussioni e aspettative. Il nome dell’ex direttore generale viene considerato da alcuni come una scelta competente e affidabile per il ruolo. La proposta, avanzata in un contesto politico in evoluzione, evidenzia l’interesse di varie forze a trovare una figura di garanzia per l’azienda radiotelevisiva pubblica.

E insomma il nome per la Rai ci sarebbe pure: Mario Orfeo. “Il presidente perfetto”, ci aveva detto Gennaro Sangiuliano, capo del centrodestra in Campania ed esponente di Fratelli d’Italia. “Una garanzia per tutti”, ribadisce oggi Nico Stumpo, deputato di centrosinistra, membro della Commissione di Vigilanza Rai in quota Pd. “Se questa fosse davvero una proposta di mediazione da parte dei membri di maggioranza, sicuramente ci troveremmo tutti a sederci al tavolo”. Dunque è fatta. Se il direttore di Repubblica dovesse davvero accettare l’incarico, ecco la fumata bianca in via Alessandro Severo. O no? “Tra il dire e il fare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

