Ore 14 la battuta del magistrato che irrita il conduttore | Un coltello così lo uso per uccidere mia moglie… – Il video

Negli studi di Rai 2 durante la puntata di « Ore 14 » condotta da Milo Infante ci sono stati attimi di tensione. Mentre in studio si parlava del femminicidio di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia dal marito Claudio Carlomagno reo confesso, Infante chiede al sostituto procuratore Antonio Tanga l’utilizzo del «coltello bilama» arma con cui l’uomo avrebbe ucciso la moglie. Infante sottolinea: « Chi ha un coltello bilama in cucina? A me viene in mente quello del subacqueo, con una lama dentata e una affilata». Tanga risponde: «Ce ne sono tanti in vendita. Sì, ne ho uno anch’io». E Infante rincara: «Per cosa lo usa?».🔗 Leggi su Open.online

