Ore 14 la battuta del giudice Tanga | Un coltello per uccidere mia moglie scoppia il caos

Durante la puntata di Ore 14 del 23 gennaio, incentrata sul femminicidio di Federica Torzullo, si è verificato un acceso confronto in studio. La discussione, incentrata sulla tragica vicenda di Anguillara Sabazia, ha coinvolto anche il commento del giudice Tanga, che ha suscitato tensione tra i presenti. Un episodio che ha evidenziato le delicate questioni legate alla violenza di genere e alle indagini in corso.

Nella puntata di Ore 14 del 23 gennaio, durante un dibattito sul femminicidio di Federica Torzullo – uccisa dal marito Claudio Carlomagno ad Anguillara Sabazia con un coltello bilama che si trovava in bagno, arma ancora non rinvenuta dagli inquirenti – è scoppiata una lite in studio. Il conduttore Milo Infante stava chiedendo ai presenti chi possedesse in casa un coltello bilama da cucina. Il magistrato ospite, Antonio Tanga (Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Milano), ha risposto con una battuta: "Per uccidere mia moglie". Infante ha reagito immediatamente con indignazione, interrompendo e rimproverando l’ospite: "Stiamo parlando di un femminicidio". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

