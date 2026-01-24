operatore socio sanitario arrestato a torino paziente disabile abusata ripetutamente per oltre un anno

Un operatore socio-sanitario di Torino è stato arrestato e condannato a sei anni di reclusione per aver abusato ripetutamente di un paziente disabile per oltre un anno. L’indagine della Polizia ha portato alla scoperta di comportamenti inappropriati, sollevando questioni sulla tutela dei soggetti vulnerabili all’interno delle strutture di assistenza.

Eseguito un arresto a Torino, dove un cittadino italiano di 65 anni è stato fermato per abusi sessuali commessi tra il 2019 e il 2020 ai danni di una persona disabile. L’uomo, operatore socio sanitario, è stato condannato dopo accurate indagini e ora dovrà scontare la pena in carcere. Le indagini e la condanna Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nei giorni scorsi a Torino. Il provvedimento è stato eseguito in seguito a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Torino. L’uomo, che lavorava come operatore socio sanitario in una struttura di accoglienza per disabili, è stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali ripetuti nei confronti di un’ospite della struttura, approfittando della sua condizione di inferiorità psichica. 🔗 Leggi su Virgilio.it

