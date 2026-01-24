Le ultime notizie sulla Juventus indicano un possibile addio di Openda a giugno. L’ingresso di En-Nesyri potrebbe rappresentare una soluzione momentanea, ma la strategia del club prevede comunque la cessione del belga. Analizziamo le ultime indiscrezioni e le implicazioni di questa situazione di mercato.

Openda via dalla Juve? En-Nesyri tappa l'emergenza immediata, ma la strategia bianconera prevede l'addio del belga. L'approdo immediato di EnNesyri alla corte di Spalletti non deve essere letto dagli addetti ai lavori come una semplice, per quanto necessaria, operazione di riparazione invernale. Al contrario, l'ingaggio del bomber marocchino rappresenta la prima pietra tangibile di una rifondazione totale e senza precedenti che investirà il reparto offensivo della Juventus al termine di questa stagione sportiva. Se il presente serve pragmaticamente a tamponare l'emergenza immediata dettata dagli infortuni e dalla carenza di alternative, la strategia futura è già scritta con inchiostro indelebile e prevede un'estate di radicali cambiamenti.

Openda, sarà addio Juve a giugno? Le ultime lato uscite: l'entrata di En-Nesyri può risultare decisiva. Cosa trapela

En-Nesyri Juve, può esserci la svolta in attacco. Ecco cosa trapela: le cifre del possibile affareEn-Nesyri potrebbe presto approdare alla Juventus, segnando un cambiamento nel reparto offensivo.

