ong conflitto di interessi clamoroso se il commissario per il ponte sullo stretto fosse ciucci

Le associazioni ambientaliste Greenpeace Italia, Legambiente, Lipu e Wwf hanno sollevato preoccupazioni riguardo a una bozza di decreto-legge che coinvolge il commissario per il Ponte sullo Stretto. Secondo le loro analisi, vi sarebbero potenziali conflitti di interesse legati alla figura di Ciucci, sollevando dubbi sulla trasparenza e l'imparzialità delle decisioni future. La questione richiede un'attenta valutazione per garantire l'integrità delle procedure e degli interessi pubblici

Le associazioni Greenpeace Italia, Legambiente, Lipu e Wwf denunciano i «contenuti allarmanti» di una bozza di decreto-legge di cui sono venute in possesso. Il provvedimento prevederebbe l’istituzione di un commissario per riprendere tutti gli atti necessari a una nuova delibera Cipess per il ponte sullo Stretto di Messina e, «aspetto ancora più grave, una significativa limitazione del controllo di legittimità che la Corte dei conti deve esercitare». Se il testo venisse approvato nella forma attuale, la Corte dei conti «potrebbe esprimersi esclusivamente sulla delibera Cipess in quanto tale, senza alcuna verifica degli atti e delle analisi che l’hanno determinata. 🔗 Leggi su Feedpress.me

