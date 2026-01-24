Omaggio a Gavazzeni firmato dal Marangoni’s Quartet nel ridotto del Donizetti

Il Marangoni’s Quartet apre il ciclo di concerti il 31 gennaio nel ridotto del Teatro Donizetti, offrendo un programma che va da Bach a Paganini. L’evento rappresenta un omaggio a Gavazzeni, un’occasione per ascoltare interpretazioni raffinate e curate, in un ambiente intimo e raccolto. Un momento dedicato alla musica classica, pensato per apprezzare la varietà e la profondità del repertorio.

IL CONCERTO. Il Marangoni’s Quartet inaugura la manifestazione il 31 gennaio spaziando da Bach a Paganini. Sarà un ensemble speciale a inaugurare in musica la manifestazione «A Gianandrea Gavazzeni. La musica, il gesto, la memoria. 1996-2026» in ricordo del maestro a 30 anni dalla scomparsa. Infatti il 31 gennaio al Teatro Donizetti il sipario si alzerà per il Marangoni’s Quartet, una formazione «familiare» nel senso più stretto: l’apprezzato pianista Alessandro Marangoni infatti si esibirà con la moglie Anna Vizziello al flauto e i figli Federico Marangoni al violino e Leonardo Marangoni al violoncello. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

