Oltre 200 partecipanti, tra atleti, tecnici e accompagnatori, hanno preso parte al Winter Camp Nazionale Fisac presso l’Accademia Acrobatica di Cesenatico. L’evento ha visto la partecipazione di team impegnati in discipline come Teamgym, Mini-Tramp, Tumbling e Acrobatica, offrendo un’occasione di formazione e confronto per gli atleti italiani.

Oltre 200 persone fra atleti, tecnici ed accompagnatori, hanno partecipato al Winter Camp Nazionale di Teamgym, Mini-Tramp, Tumbling e Acrobatica, organizzato all’Accademia Acrobatica di Cesenatico. È stato un importante momento di crescita e di preparazione in vista degli impegni nazionali ed internazionali, con intense sessioni mattutine e pomeridiane, sotto la direzione del prof Giampaolo Ciavolella, responsabile tecnico nazionale e selezionatore delle squadre nazionali della Fisac, la Federazione italiana degli sport acrobatici e coreografici. Il Teamgym è una disciplina ginnica che combina elementi di ginnastica acrobatica e coreografica, capace di attirare migliaia di ginnasti, tant’è che è uno sport in crescita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oltre 200 atleti al Winter Camp Nazionale Fisac

Leggi anche: Oltre 200 atleti, 30 squadre e 16 volontari: le eccellenze dello sport ravennate premiate al Teatro Alighieri

Leggi anche: Riccione, punto di riferimento nazionale del judo: oltre 1.500 atleti per il Campionato nazionale Csen

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Oltre 200 atleti al Winter Camp Nazionale Fisac; Weekend con indoor, lanci e cross; Bocce, tutto pronto per il memorial Cristiano Paparella. Oltre 200 atleti; Volley: record di presenze con oltre 200 giovani atleti al XXXVIII Trofeo M. Barlocco.

Oltre 200 atleti al Winter Camp Nazionale FisacOltre 200 persone fra atleti, tecnici ed accompagnatori, hanno partecipato al Winter Camp Nazionale di Teamgym, Mini-Tramp, Tumbling e ... ilrestodelcarlino.it

Oltre 200 partecipanti ai Winter Camp FisacOltre 200 persone fra atleti, tecnici e accompagnatori hanno preso parte al Winter Camp Nazionale di Teamgym, Mini-Tramp, Tumbling e Acrobatica, organizzato all’Accademia Acrobatica di Cesenatico. Un ... livingcesenatico.it

Oltre 110 eventi olimpici porteranno gli atleti più forti del mondo a confrontarsi, con l’Italia pronta a contare su un gruppo azzurro di talento, tra conferme ufficiali e nomi ancora da definire x.com

Dall'oro nazionale di Elisa Bosisio all'inclusione di oltre 170 atleti: le parole del tecnico Marco Cuccia. - facebook.com facebook