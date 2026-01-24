oltre 100 arresti in kosovo per falsificazione risultati elettorali

In Kosovo, oltre 100 persone coinvolte nel settore elettorale sono state arrestate su ordine della procura. Le accuse riguardano la falsificazione dei risultati elettorali, con l’obiettivo di alterare l’esito delle recenti elezioni politiche nazionali. L’indagine evidenzia un tentativo di sovvertimento del processo democratico, sottolineando l’importanza di garantire la trasparenza e l’integrità delle elezioni.

In Kosovo un centinaio di scrutatori e membri del personale elettorale sono stati arrestati su ordine della procura con l’accusa di aver “falsificato i risultati elettorali ” nel tentativo di “sovvertire” le elezioni politiche nazionale tenutesi il mese scorso. Secondo la Procura di Prizren, si sospetta che oltre 68 schede elettorali siano state rubate durante le elezioni parlamentari del 28 dicembre, vinte dal partito del Primo Ministro uscente Albin Kurti. A metà gennaio, la Commissione Elettorale Centrale ha ordinato un riconteggio completo dei voti. Un riconteggio completo e un’indagine penale erano stati ordinati sulle elezioni generali del paese balcanico all’inizio di questa settimana, a seguito di segnalazioni di inesattezze nei conteggi riscontrate in almeno 194 seggi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

