Oggi, sabato 24 gennaio 2026, vengono annunciati i numeri vincenti di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto. A Milano, si rinnova l’appuntamento con l’estrazione serale del SuperEnalotto, offrendo ai giocatori l’opportunità di scoprire se la loro combinazione sarà quella fortunata. Di seguito, i numeri estratti e le eventuali vincite associate, per un aggiornamento puntuale e trasparente sull’estrazione di questa sera.

Milano, 24 gennaio 2026 – Questa sera torna la caccia alla sestina vincente per il concorso del SuperEnalotto. Ieri nessuno ha centrato il “6”, né il 5+1 e così il jackpot per chi dovesse centrare i sei numeri fortunati è salito a 110.800.000 euro. L’ultimo “6” è stato centrato il 22 maggio a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Lotto e SuperEnalotto, nuove regole dal 27 gennaio: annullamento delle giocate e vincite garantite Una curiosità statistica: il primo Jackpot della storia del SuperEnalotto fu centrato a gennaio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Oggi, sabato 24 gennaio 2026: i numeri vincenti di SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di sabato 24 gennaio 2026 in diretta: numeri vincenti e quoteL’articolo fornisce un aggiornamento sulle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 24 gennaio 2026.

