Il 24 gennaio si celebra San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Nato nel XVI secolo, è noto per il suo ruolo di teologo e scrittore, oltre che per aver fondato l’Ordine della Visitazione insieme a Santa Giovanna Francesca Frémiot. La sua figura è ancora oggi un esempio di dedizione e integrità nel mondo della comunicazione e della fede.

San Francesco di Sales è il patrono dei giornalisti. Tra le sue tante attività fu il fondatore dell’Ordine religioso della Visitazione insieme ad un’altra grande santa. il 24 gennaio la Chiesa ricorda San Francesco di Sales, grande figura di Santo, che ha ricevuto il titolo di Dottore della Chiesa. Il Martirologio Romano sottolinea che fu un “vero pastore di anime, ricondusse alla comunione cattolica moltissimi fratelli da essa separati, insegnò ai cristiani con i suoi scritti la devozione e l’amore di Dio e istituì, insieme a santa Giovanna di Chantal, l’Ordine della Visitazione“. Era nato a Thorens, in Savoia, il 21 agosto 1567 da una famiglia aristocratica. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 24 gennaio, San Francesco di Sales: patrono dei giornalisti e fondatore di un famoso ordine religioso

San Francesco di Sales: Patrono dei Giornalisti Celebrato il 24 GennaioIl 24 gennaio si celebra San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti.

San Francesco di Sales: il Santo del 23 gennaio e il suo impatto globaleSan Francesco di Sales, celebrato il 23 gennaio, è stato un importante santo cattolico noto per il suo impegno nel dialogo e nella spiritualità.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Il 24 gennaio la ricorrenza di San Francesco di Sales: la Messa con il Vescovo e l'incontro sulle parole del Papa; 24 gennaio, San Francesco di Sales, celebrata una messa alle 11 al centro diocesano per i giornalisti; Il 23 e 24 gennaio a Bari il 1° Simposio delle Chiese Cristiane in Italia; San Francesco di Sales: Como, messa il 24 gennaio con giornalisti e operatori della comunicazione. Presiede il card. Oscar Cantoni.

Almanacco del 24 gennaio. Oggi si celebra San Francesco di Sales, patrono dei giornalistiOggi la Chiesa Cattolica celebra in questa data San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa, patrono dei giornalisti e degli scrittori ... infocilento.it

San Francesco di Sales, 24 gennaio 2026/ Oggi si celebra il vescovo diventato Patrono dei giornalistiIl 24 gennaio è il giorno dedicato a San Francesco di Sales, Patrono dei giornalisti e fondatore dell'Ordine della Visitazione. ilsussidiario.net

La prima pagina de LA SICILIA di oggi, 24 gennaio 2026 - facebook.com facebook