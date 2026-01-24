OccuBAUsandretto una giornata al museo accompagnati dal proprio cane

La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo invita i visitatori a vivere un’esperienza museale unica, accompagnati dal proprio cane. In occasione di OccuBAUsandretto, le sale sono aperte esclusivamente a chi si presenta con il proprio animale, offrendo l’opportunità di esplorare la mostra News from the Near Future in un contesto informale e condiviso. Un’occasione per unire cultura e compagnia in un ambiente pensato per accogliere anche gli amici a quattro zampe.

La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ha aperto le proprie sale esclusivamente a persone accompagnate dal proprio cane, offrendo un'esperienza museale condivisa all'interno della mostra News from the Near Future. Giornata speciale per chi ha un cane alla Fondazione Sandretto(ANSA) - TORINO, 14 GEN - La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, in collaborazione con SabaudogTorino, presenta il 21 gennaio, dalle 18 alle 20, OccuBAUsandretto, un format innovativo pensato per offr ...

