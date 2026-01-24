Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha commentato le recenti politiche del governo, evidenziando tensioni con Fratelli d’Italia. Durante una manifestazione dei sindacati della scuola, Lepore ha sottolineato come le Regioni che non si conformano alle direttive del partito siano soggette a ritorsioni. La sua dichiarazione riflette un clima di confronto acceso tra amministrazioni locali e il governo, in un contesto politico caratterizzato da tensioni e divergenze.

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore, parlando dal palco della manifestazione organizzata in città dai sindacati della scuola contro il dimensionamento, ha attaccato a testa bassa Fratelli d'Italia: " Questo Governo sta colpendo soprattutto le Regioni che non si inginocchiano a un partito politico: in questo momento o ti inginocchi di fronte a Fratelli d'Italia o in questo Paese subisci delle ritorsioni ". Sono parole gravi da parte del sindaco di Bologna, città storicamente legata al Partito democratico, che si inseriscono in un clima di tensione in vista del referendum della Giustizia. " Noi che non abbiamo la tessera di Fratelli d'Italia vogliamo rispetto e vogliono rispetto le forze dell'ordine che non hanno la tessera di Fratelli d'Italia ", ha aggiunto il sindaco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "O ti inginocchi o subisci ritorsioni". L'attacco di Lepore a Fratelli d'Italia

