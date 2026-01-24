Un nuovo video di Crans-Montana mostra i momenti precedenti alla tragedia, con i camerieri che continuano a lavorare nel locale mentre l’incendio si sviluppa sul soffitto. Nonostante le fiamme, le immagini ritraggono il personale che muove bottiglie di champagne con candele pirotecniche accese. Il video sta attirando molta attenzione sui social e solleva domande sulla gestione della sicurezza in situazioni di emergenza.

Un nuovo video dei terribili istanti che hanno preceduto la tragedia di Crans-Montana è diventato virale e sta facendo in queste ore il giro del web e dei principali social network: a rendere incredibile il filmato è il fatto che, pur essendo già partito l'incendio sul soffitto, all'interno del Le Constellation, i camerieri continuano a muoversi per il locale tenendo in alto le oramai note bottiglie di champagne dotate di candele pirotecniche sulla sommità. A trasmettere in esclusiva le immagini è l'emittente televisiva francese Bfm la quale,come riferito durante il servizio, le ha ricevute da un minorenne di nazionalità italiana che a differenza di altri giovani presenti è riuscito a mettersi in salvo prima che l'incendio si diffondesse su gran parte del soffitto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuovo video choc di Crans: mentre il fuoco avvampa, i camerieri continuano a lavorare

Spunta un nuovo video di Crans-Montana: camerieri continuano a portare champagne mentre il soffitto va a fuocoUn nuovo video proveniente da Crans-Montana mostra scene sorprendenti dopo l’incendio a Le Constellation, dove hanno perso la vita 40 persone a Capodanno.

Crans-Montana, rispunta il video shock prima della strage: “Guardate bene camerieri e clienti…”Un video pubblicato prima dell’incendio a Crans-Montana ha sollevato dubbi sulla sicurezza del bar Le Constellation.

