Il 30 gennaio prossimo si terrà al tribunale del Riesame di Bologna l’udienza di riesame della custodia cautelare di Louis Dassilva, 35enne senegalese detenuto a Rimini dal luglio 2024. Dassilva è accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023. La decisione sulla sua detenzione sarà presa in questa nuova fase del procedimento giudiziario.

E’ stata calendarizzata per il 30 gennaio prossimo davanti al tribunale del Riesame di Bologna l’udienza sul riesame della custodia cautelare di Louis Dassilva, il 35enne di origine senegalese detenuto a Rimini dal luglio 2024 e accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023. La nuova valutazione è stata disposta dalla Corte di Cassazione che, con una sentenza depositata la scorsa settimana, ha annullato con rinvio l’ordinanza con cui il Riesame bolognese aveva confermato il carcere, chiedendo una motivazione piu’ approfondita su alcuni passaggi del provvedimento che aveva recepito l’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Vinicio Cantarini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nuovo round in tribunale. Dassilva davanti al Riesame

