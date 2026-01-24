Nuovo Quadrivio di Secondigliano come sarà Piazza 23 gennaio 30 dopo la voragine | cinema e alberi

Il nuovo Quadrivio di Secondigliano, riqualificato dopo la voragine del 1996 che causò la perdita di 11 vite, si trasforma in una piazza moderna e funzionale. L’intervento prevede l’installazione di un cinema all’aperto e la piantumazione di alberi, creando uno spazio pubblico dedicato alla comunità e alla memoria. Un miglioramento che mira a valorizzare il quartiere, promuovendo socialità e rispetto per la storia locale.

