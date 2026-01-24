È stato presentato ieri il nuovo ecografo destinato all’unità di ostetricia e ginecologia dell’azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara. L’acquisto, grazie a un contributo di 35mila euro della Fondazione Estense, rappresenta un supporto importante per migliorare i servizi rivolti alle future mamme. Questo intervento testimonia l’impegno della fondazione nel contribuire allo sviluppo sanitario e alla cura della comunità locale.

È stato presentato ieri il nuovo ecografo che sarà a disposizione dell’unità operativa di ostetricia e ginecologia dell’azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara grazie a un contributo di 35mila euro erogato nel 2025 da parte della Fondazione Estense. All’evento erano presenti Nicoletta Natalini, direttrice generale delle aziende sanitarie ferraresi; Cristina Coletti, assessore alla politiche sociosanitarie del comune di ferrara; Riccardo Maiarelli e Marianna Pellegrini, rispettivamente presidente e segretaria generale della fondazione estense; Ruby Martinello, direttrice facente funzioni dell’unità operativa di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Cona e Danila Morano, responsabile dell’unità operativa semplice “blocco parto”, afferente all’ostetricia e ginecologia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo ecografo per le mamme. Un regalo della Fondazione Estense: "Dimostra attenzione alla città"

