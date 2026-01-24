Nuovo Bonus Mamme domande integrative entro il 31 gennaio | spetta anche alle supplenti della scuola

L’INPS ha aggiornato il servizio online per il Nuovo Bonus Mamme, consentendo ai beneficiari di integrare le domande già presentate. La scadenza per le domande integrative è fissata al 31 gennaio. Questa possibilità riguarda anche le supplenti della scuola, che possono richiedere il bonus previa integrazione delle informazioni già inviate. È importante verificare i requisiti e rispettare le scadenze indicate per garantire l’accesso al beneficio.

L'INPS ha aggiornato il servizio online per la richiesta del Nuovo Bonus Mamme, rendendo possibile l'integrazione delle domande già presentate. Le lavoratrici interessate possono includere le mensilità eventualmente non richieste inizialmente. La procedura è disponibile sul sito www.inps.it attraverso il seguente percorso: Ulteriori funzionalità, come la possibilità di richiedere il riesame per le domande respinte o parzialmente accolte, saranno introdotte con un prossimo aggiornamento da parte dell'Istituto. Il bonus spetta anche alle lavoratrici a tempo determinato, comprese le supplenti della scuola (docenti e ATA), purché nei mesi di riferimento risulti attiva una posizione lavorativa.

