Nuovi ingressi nell' Udc Ciro Pomara e Arturo Chiello passano allo scudocrociato

L'Unione di Centro in Sicilia accoglie due nuovi ingressi: Ciro Pomara, ex assessore all'Agricoltura di Godrano, e Arturo Chiello, già consigliere comunale di Bagheria. Entrambi hanno deciso di aderire allo scudocrociato, in linea con la recente nomina di Maurizio Lo Galbo come responsabile del partito nella regione. La loro scelta rafforza la presenza Udc sul territorio e conferma l'orientamento politico del partito.

“Costituisce per noi motivo di profonda gioia ed orgoglio, continuare a seguire, anche in questo progetto politico, il caro amico Maurizio Lo Galbo, al quale riponiamo fiducia e stima, consapevoli che insieme a tanti altri amministratori possiamo davvero costruire una nuova stagione politica per il bene comune della collettività siciliana”. Queste le prime dichiarazioni dei rappresentanti di Godrano e Bagheria. “Continuiamo con nuove adesioni sulla scia dei nostri valori: legalità, solidarietà, democrazia, famiglia, onestà, coerenza e responsabilità - commenta il coordinatore provinciale di Palermo Paolo Franzella -.🔗 Leggi su Palermotoday.it L'eredità di don Sturzo e lo scudocrociato come bussola della politica contemporanea: l'Udc si riunisce a PalermoL’Udc organizza un incontro a Palermo il 17 gennaio 2026, alle ore 16:30, presso l’Hotel San Paolo Palace, per discutere dell’eredità di don Luigi Sturzo e del ruolo dello scudocrociato nella politica contemporanea. Ciro Capuano torna a Portici: visita allo stadio San CiroCiro Capuano, ex calciatore e dirigente sportivo, ha fatto ritorno allo stadio San Ciro di Portici. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Calcio Padova: De Poli (Udc), nuova stagione con ingresso Banzato, più forte ancoraggio al territorio; Salario minimo in Ticino, atto secondo; Alain Bühler designato nuovo capogruppo UDC in Gran Consiglio; Salerno, Roberto Lambiase è il nuovo commissario provinciale dell'Udc. Ernia in vetta. Irama e Geolier nuovi ingressi. Miley e Taylor crollano. Le radio stanno davvero puntando sui brani giusti x.com Aggiornata la lista dei canali del digitale terrestre: nuovi ingressi e modifiche ai mux, si consiglia la risintonizzazione automatica. https://tech.everyeye.it/notizie/digitale-terrestre-cambia-numerazione-canali-tv-oggi-22-gennaio-2026-novita-855045.htmlutm_ - facebook.com facebook

