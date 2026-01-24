nuove licenze taxi i dubbi di confartigianato

Confartigianato Imprese Lucca esprime dubbi sulle nuove licenze taxi del Comune, proposte con un bando di gradualità che prevede l’introduzione di dieci licenze aggiuntive rispetto alle trenta attuali. Dopo un incontro con le associazioni di categoria, Roberto Favilla sottolinea l’importanza di chiarire gli aspetti e le implicazioni di questa proposta, mantenendo un’attenzione equilibrata e trasparente sulle eventuali conseguenze per il settore.

"Nuove licenze taxi? Sulla proposta del Comune vogliamo vederci chiaro". E’ la posizione di Roberto Favilla, direttore di Confartigianato Imprese Lucca, dopo la riunione con le associazioni di categoria durante la quale l’amministrazione comunale ha aperto alla possibilità di introdurre nuove licenze per i taxi con gradualità attraverso un bando che ne metta a disposizione altre dieci rispetto alle 30 attualmente in vigore. Come si ricorderà, il Comune ha da tempo ha espresso l’intenzione di voler aumentare le licenze dei taxi visto che il numero attualmente in circolazione viene decisamente insufficiente rispetto alle attuali esigenze della città, soprattutto nei periodi di forte afflusso turistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

