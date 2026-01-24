Nuove imprese dal Sud spinta alla produttività

Nel 2025, il Sud conferma la sua posizione come regione con il maggior numero di nuove imprese in Italia. Questo trend, in crescita negli ultimi anni, riflette la crescente vitalità e le opportunità di sviluppo nella regione. La presenza di nuove attività contribuisce a rafforzare l’economia locale, promuovendo innovazione e occupazione. Un dato che testimonia l’importanza di un equilibrio territoriale nello sviluppo imprenditoriale del Paese.

Il trend non cambia, anzi si rafforza. Anche nel 2025 resta made in Sud il numero più alto di nuove imprese del Paese. E sempre qui si registra il saldo attivo più consistente tra le aziende nate e quelle cessate, poco più di un terzo del totale Italia. I dati Movimprese, elaborati da Unioncamere e InfoCamere, sulla base del Registro delle imprese delle Camere di commercio, offrono un ulteriore contributo alla narrazione della crescita del Mezzogiorno, quel cambio di paradigma che ormai tutti gli indicatori economici hanno da tempo certificato. Il Sud, comprensivo delle isole, è l’area in cui c’è la maggiore concentrazione nazionale di imprese, soprattutto di piccole dimensioni, oltre 2 milioni su un totale di circa 5,9 milioni ma è la costante vitalità del sistema la nota più lieta, con un riflesso importante in termini di nuova occupazione visto che per la prima volta lo scorso anno è stata superata la soglia psicologia del 50% del tasso di occupati. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

