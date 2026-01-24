Nuova Sondrio | è il momento di reagire

La Nuova Sondrio affronta una fase difficile dopo la sconfitta casalinga contro lo Scanzorosciate, che la ha posizionata al penultimo posto nel girone B di Serie D. Domani alle 14:30, alla Castellina, la squadra cerca di rialzarsi ospitando il Villa Valle nella quarta giornata del campionato. È un momento importante per il club, che si prepara a reagire e a riscattarsi in una partita chiave.

