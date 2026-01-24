Novak Djokovic non si distrae | Vittoria importante ma non devo esaltarmi Ora inizia il vero torneo…

Novak Djokovic si concentra sui prossimi impegni, mantenendo un atteggiamento di tranquillità e determinazione. Dopo aver raggiunto la sua vittoria numero 400 nei tornei del Grande Slam, l’atleta serbo si prepara agli ottavi di finale degli Australian Open 2026, sottolineando l’importanza di restare centrato e di affrontare con calma le sfide future. La sua esperienza e costanza continuano a rappresentare un punto di riferimento nel mondo del tennis.

Novak Djokovic dice 400! Il fuoriclasse serbo, infatti, avanza agli ottavi di finale degli Australian Open 2026 centrando anche un traguardo che ha del sensazionale, ovvero la vittoria numero 400 nei tornei del Grande Slam. Nella giornata odierna il 24 volte vincitore di un Major ha superato l’olandese Botic Van De Zandschulp con il punteggio di 6-3 6-4 7-6 in 2 ore e 46 minuti di gioco. Nole, al termine dell’incontro, ha analizzato quanto avvenuto in campo, iniziando da un momento chiave: “ Mi sono rilassato un po’ troppo e ho avuto difficoltà a chiudere il secondo set, e da quel momento in poi è stato davvero un match equilibrato”. 🔗 Leggi su Oasport.it

