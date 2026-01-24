Notte di caos | carabiniere aggredito dal ladro

Nella notte a Casina, in provincia di Reggio Emilia, si è registrata una nuova tentata spaccata al supermercato Conad. Durante le operazioni di ricerca, un carabiniere intervenuto sul luogo è stato aggredito e ferito. L’episodio evidenzia la crescente escalation di eventi criminosi nella zona, con le forze dell’ordine impegnate nel garantire sicurezza e prevenzione. La vicenda è in fase di approfondimento da parte delle autorità competenti.

Casina (Reggio Emilia), 24 gennaio 2026 – Nuova spaccata al Conad di Casina, ma non solo. Un carabiniere, durante le ricerche del ladro, è stato aggredito e ferito. Il supermercato di via Roma era stato già derubato lo scorso 11 dicembre. Giovedì notte, poco prima delle tre, un uomo ha sfondato con una mazza la vetrata e con un flessibile ha poi preso la cassaforte, portata all’esterno. “La cassaforte – dice il titolare Andrea Consonno – è stata lasciata in strada: probabilmente non è riuscito a rubarla grazie all’arrivo dei carabinieri. È infatti scattato l’allarme e sul posto sono arrivati i militari dell’Arma e l’istituto di vigilanza, ma l’uomo era riuscito a scappare senza asportare nulla”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

