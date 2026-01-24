Nordio | Alla Dozza ridotto il sovraffollamento e aumentati gli agenti

Nel carcere della Dozza a Bologna, si segnala un miglioramento nella gestione delle strutture, con una significativa riduzione del sovraffollamento e un incremento del personale di sicurezza. Questi interventi mirano a garantire condizioni più adeguate per i detenuti e a rafforzare la sicurezza della struttura. La situazione riflette un impegno costante nel miglioramento delle condizioni carcerarie, contribuendo a un ambiente più equilibrato e sicuro.

Alla Dozza per il ministro della Giustizia ci sono stati trasferimenti, nuovi ingressi di personale, fondi per psicologi e un nuovo padiglione da 150 posti Nel carcere bolognese della Dozza si registra una riduzione del sovraffollamento e un rafforzamento dell’organico. È quanto afferma il ministro della Giustizia Carlo Nordio, rispondendo a un’interrogazione dei senatori del Movimento 5 Stelle sui gravi episodi avvenuti negli ultimi mesi nella struttura detentiva. Secondo i dati forniti dal ministro, tra l’1 ottobre e il 19 novembre 2025 nella struttura sono stati censiti 18 aggressioni tra detenuti, 33 episodi di danneggiamento, sette incendi nelle sezioni detentive, cinque proteste collettive, 19 individuali, un tentativo di evasione e sei casi di introduzione di oggetti non consentiti.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche: Tra sovraffollamento e accuse di incompetenza: polpen in protesta alla Dozza

Rivolta dei detenuti alla Dozza, 10 agenti in ospedaleNella notte tra il 30 e il 31 dicembre 2025, una rivolta nei locali della Dozza ha coinvolto alcuni detenuti, portando all’intervento di dieci agenti.

