Norbert Niederkofler | Oggi la sfida è pensare al futuro della cucina di montagna

Norbert Niederkofler, chef tre stelle Michelin, riflette sul futuro della cucina di montagna. Con la sua esperienza e visione, si impegna a promuovere un approccio sostenibile e innovativo, valorizzando le tradizioni locali. La sua prospettiva si concentra sull’importanza di preservare il patrimonio culinario delle montagne, adattandolo alle sfide contemporanee. Un esempio di professionalità e responsabilità nel panorama gastronomico italiano.

Una ne pensa cento ne fa. Norbert Niederkofler, uno dei nostri chef tre stelle Michelin, fa invidia per le sue idee e la sua capacità di impresa. Se ha un’idea, in quattro e quattr’otto la realizza in modo esemplare. Lo ha fatto con Sciare con gusto, una rassegna tra i rifugi più gustosi dell’Alta Badia seguitissima dagli sciatori buongustai. Lo ha fatto anche con Care’s, un convegno scientifico (ma anche un po’ goliardico) che, subito dopo le feste natalizie, riuniva sulle Dolomiti gli addetti del mondo food – chef, giornalisti, produttori, divulgatori – a parlare di sostenibilità, salute e futuro della cucina. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

