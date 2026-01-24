Norbert Niederkofler | Oggi la sfida è pensare al futuro della cucina di montagna

Norbert Niederkofler, chef tre stelle Michelin, riflette sul futuro della cucina di montagna. Con la sua esperienza e visione, si impegna a promuovere un approccio sostenibile e innovativo, valorizzando le tradizioni locali. La sua prospettiva si concentra sull’importanza di preservare il patrimonio culinario delle montagne, adattandolo alle sfide contemporanee. Un esempio di professionalità e responsabilità nel panorama gastronomico italiano.

Una ne pensa cento ne fa. Norbert Niederkofler, uno dei nostri chef tre stelle Michelin, fa invidia per le sue idee e la sua capacità di impresa. Se ha un’idea, in quattro e quattr’otto la realizza in modo esemplare. Lo ha fatto con Sciare con gusto, una rassegna tra i rifugi più gustosi dell’Alta Badia seguitissima dagli sciatori buongustai. Lo ha fatto anche con Care’s, un convegno scientifico (ma anche un po’ goliardico) che, subito dopo le feste natalizie, riuniva sulle Dolomiti gli addetti del mondo food – chef, giornalisti, produttori, divulgatori – a parlare di sostenibilità, salute e futuro della cucina. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Norbert Niederkofler: «Oggi la sfida è pensare al futuro della cucina di montagna» Leggi anche: La montagna, tra bellezza e sfida, in mostra al Museo di ecologia Leggi anche: Stati Generali della Montagna: la Provincia chiama a raccolta per costruire il futuro della Valtellina Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Lo chef di Milano dal cognome impronunciabile (o quasi): storia di Eugenio Boer. “Ho detto, scusa, tu che sei di New York perché vieni qua” “Vengo qui per le montagne e vengo qui per il cibo." Se 3 anni fa ci avessero detto che un giorno avremmo scherzato e filosofeggiato con lo chef Norbert Niederkofler, maaaai ci avremmo creduto! - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.