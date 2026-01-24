Durante una puntata di Quarto Grado, un partecipante ha affermato improvvisamente:

La presenza in studio non era scontata e le parole pronunciate hanno immediatamente attirato l’attenzione. In una delle trasmissioni di cronaca più seguite della televisione italiana, un protagonista chiave di uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni ha deciso di intervenire pubblicamente, chiarendo alcuni aspetti rimasti a lungo in sospeso. Le sue dichiarazioni, arrivate in diretta, hanno riacceso il dibattito e sollevato nuove domande su tempi, strategie e dettagli mai chiariti fino in fondo. Andrea Sempio ospite a Quarto Grado sul caso Garlasco. Andrea Sempio è stato ospite in studio a Quarto Grado nella puntata andata in onda venerdì 23 gennaio, per confrontarsi apertamente con opinionisti ed esperti sul caso Garlasco. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Non me l’hanno mai chiesto”: Sempio shock in diretta a Quarto Grado

Quarto Grado, Nuzzi su Sempio: “Non lo abbiamo mai pagato”Gianluigi Nuzzi ha deciso di chiarire pubblicamente la questione riguardante la partecipazione di Andrea Sempio come ospite nei suoi programmi televisivi.

Leggi anche: Garlasco, Andrea Sempio scrive in diretta a “Quarto Grado” e spiazza tutti

Andrea Sempio: «Come Stasi parla dell’estate ora, io ho parlato dello scontrino un anno dopo, non me l'hanno mai chiesto prima»Andrea Sempio è stato ospite in studio a Quarto Grado, venerdì 23 gennaio, per confrontarsi in diretta con opinionisti ed esperti sul ... msn.com

«La prossimità geografica non può essere interpretata come un elemento anomalo. » È così che Andrea Sempio ha risposto alle accuse lanciate durante la puntata di Quarto Grado, quando è stato chiamato a chiarire il suo ruolo nei giorni intorno all’omicidio - facebook.com facebook