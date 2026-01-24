Queste storie evidenziano come i bambini siano spesso vittime di ingiustizie legate all’immigrazione e alle difficoltà globali. Liam, arrestato negli Stati Uniti a soli cinque anni, e le gemelline disperse in mare a Lampedusa, sono esempi di un mondo che fatica a garantire i diritti e la sicurezza ai più giovani. Un’analisi che invita a riflettere sulle sfide che i minori affrontano in diverse parti del pianeta.

Due storie che parlano di bambini, di immigrazione, di diritti negati. Un filo rosso che passa da un capo all’altro del globo e che non lascia molti dubbi: quello di oggi non è un mondo per i più piccoli. La vicenda di Liam Conejo Ramos, bambino di cinque anni di Columbia Heights, un sobborgo di Minneapolis, è divenuta tristemente virale per la foto che lo ritrae insieme ad agenti dell’immigrazione armati fino ai denti, forse arrestato, forse trattenuto. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Non è un mondo per i bambini: Liam “arrestato” negli Usa a 5 anni, due gemelline di un anno disperse in mare a Lampedusa

Lampedusa, naufragio di 60 migranti: disperse due gemelle di un annoUn naufragio al largo di Lampedusa ha coinvolto oltre 60 migranti, con un morto e due gemelline di un anno ancora disperse.

Migranti, Unicef: “Due gemelle di un anno disperse al largo di Lampedusa”Le recenti notizie segnalano la scomparsa di due gemelle di un anno, originarie della Guinea, al largo di Lampedusa.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Lo scrittore Arpaia: Racconto un mondo senza più inverno, ma non è distopia. C'è poco tempo, i libri per aprire gli occhi; Il futuro è ora. Allo Spin Time Labs la presentazione del libro Ci siamo. Pensare un mondo e una Cgil possibili scritto dalla Cgil under 35; Meditazione musicale Il massacro dei giovani iraniani, e un mondo che non può restare in silenzio; Ti telefono stasera, un viaggio nel complesso e dinamico mondo della genitorialità: il commento di Lorenzo Marone al suo nuovo romanzo.

L’astrofisica Edwige Pezzulli: «La scienza cambia davvero le cose quando diventa relazione. Ho capito che la fisica era la mia strada a un corso: è filosofia applicata, un ...Premiata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy è astrofisica, divulgatrice, attivista culturale. Edwige Pezzulli studia i buchi neri supermassicci e lavora perché la scienza diventi un bene ... vanityfair.it

Per un nuovo lessico epistemologico: pensare quando il mondo non si lascia più spiegareOgni epoca produce le proprie categorie cognitive. Ma vi sono momenti storici in cui le categorie sopravvivono più a lungo della realtà che dovrebbero interpretare. È in questi momenti che il linguagg ... orizzontescuola.it

Liam. Cinque anni. Richiedente asilo. Usato come esca per catturare il papà, separato dalla famiglia, detenuto in un CPR. L’ICE di Trump non risparmia neanche i bambini. Questo è il mondo disgustoso e crudele che vogliono i remigrazionisti, compreso il nos x.com

WeWorld lancia l'allarme: nel mondo ben 278 milioni di bambini rischiano di restare senza scuola - facebook.com facebook