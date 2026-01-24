Non deve avvicinarsi alla famiglia mandò la moglie all' ospedale Entra in casa | arrestato

Un uomo di 52 anni, già soggetto a misura di allontanamento dall’abitazione familiare, è stato arrestato a Mestre dopo aver varcato la soglia di casa. Nonostante le restrizioni e la minaccia di carcere, ha deciso di entrare nell’abitazione, mettendo a rischio la sicurezza della famiglia. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi, confermando l’importanza di rispettare le misure di tutela in casi di maltrattamenti.

La minaccia di finire in carcere se si fosse avvicinato alla moglie e alle figlie maltrattate non è bastata a fermare un 52enne, già con la misura dell'allontanamento dall'abitazione di famiglia, arrestato stamattina, sabato 24 gennaio dai poliziotti del commissariato di Mestre, dopo essersi.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche: Violenti litigi con la sorella: allontanata da casa per maltrattamenti in famiglia, non può più avvicinarsi a lei

Botte e violenze (reiterate) alla moglie, lei finisce in ospedale: marito arrestato dalla poliziaVenerdì 2 gennaio, la polizia di Ferrara è intervenuta in un'abitazione dopo una richiesta di aiuto da parte di una donna vittima di ripetute violenze da parte del marito.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

FBI vs. Highly Organized Crime

Argomenti discussi: Comunicazione Italiana; #ALBAIT. INFANTINO, MALTEMPO, UCRAINA, GROENLANDIA; Segni, il paradosso del divieto violato: lui non poteva avvicinarsi, ma i Carabinieri li trovano insieme in auto.; Referendum giustizia, vademecum per il No alla riforma della magistratura.

Stalking e minacce senza tregua alla ex, non potrà avvicinarsiAveva dato vita a una spirale di violenza nei confronti della ex culminata in gravi minacce di morte, arrivando persino a mostrarle un coltello e a colpire con calci il suo cane. Si era introdotto ... ansa.it

Non può avvicinarsi alla ex ma va con lei dai carabinieri che lo scoprono: anziano arrestatoPer ordine del giudice aveva il divieto assoluto di avvicinarsi all'ex moglie. Un misura imposta all'anziano, 83 anni, per fatti di cui si era reso responsabile in passato. Eppure l'uomo si è ... leggo.it

OPEN DAY DI CANTO – GRATUITO Avvicinarsi al canto non deve essere stressante. Per questo abbiamo creato un open day senza selezioni, senza esibizioni in pubblico e senza giudizi. Tutti i lunedì Dalle 17:00 alle 19:00 Sala prove – Campagn - facebook.com facebook

I contatti per Jean-Philippe #Mateta sono in corso, #Juve sta provando ad avvicinarsi alle richieste del #CrystalPalace. Nessuna follia per cartellino e commissioni. Il piano B è sempre Youssef #EnNesyri. Il #Fenerbahce, come scritto venerdì, ha aperto al x.com