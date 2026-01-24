Andrea Sempio, intervistato a Quarto Grado, racconta di aver avuto un rapporto amichevole con Marco Poggi, con cui si sentiva ancora tre settimane fa. Confessa di aver usato il computer di Chiara Poggi esclusivamente per giocare con Marco, negando ogni attività di curiosità o intrusione. Sottolinea inoltre di sentirsi una vittima in questa vicenda, offrendo una testimonianza diretta e sobria sui rapporti con la famiglia Poggi.

“Non ho mai curiosato nel computer di Chiara Poggi, lo usavo per giocare ai videogiochi con suo fratello Marco. Io e lui siamo rimasti amici, ci diamo supporto e conforto sulla vicenda”. A dirlo è Andrea Sempio, l’uomo indagato della Procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi, che si racconta in un lungo faccia a faccia con tutti gli opinionisti di Quarto Grado. Ospite del programma condotto da Gianluigi Nuzzi, infatti, il 37enne di Garlasco si apre alle domande dello studio, fornendo così la sua personale versione su tutto quello che è successo il 13 agosto 2007, giorno in cui viene assassinata la 26enne, e sul lungo percorso giudiziario che ne è seguito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non curiosavo tra le foto di Chiara Poggi sul suo computer. Io e Marco siamo ancora amici, ci siamo sentiti 3 settimane fa. Se mi sento una vittima? Sì”: Andrea Sempio si racconta a Quarto Grado

Leggi anche: Andrea Sempio su Garlasco: “Con Marco Poggi siamo amici, il fatto che Stasi possa essere innocente fa riflettere”

Leggi anche: Tutti contro Andrea Sempio a Quarto Grado, le sue risposte su alibi, computer, unghie e impronta a casa Poggi