No Sinner non ha avuto aiutini contro Spizzirri | cosa dice la regola del caldo agli Australian Open

Durante gli Australian Open, la regola del caldo estremo ha influenzato il match tra Sinner e Spizzirri, portando alla sospensione temporanea e alla ripresa con il tetto chiuso. Questo protocollo è stato attivato per garantire la sicurezza dei giocatori durante le elevate temperature, senza concedere favoritismi o aiuti esterni. La decisione è stata presa nel rispetto delle norme sportive e di tutela della salute, assicurando un regolare svolgimento della partita.

