No non è vero che la qualità dell’aria è in peggioramento

Negli ultimi tempi si è parlato molto di qualità dell’aria nelle città italiane, spesso associandola a un peggioramento continuo. Tuttavia, è importante basarsi su dati verificabili e analisi accurate. Non tutti i segnali indicano un deterioramento costante delle condizioni ambientali; in alcuni casi, le misure adottate stanno portando a miglioramenti concreti. Questo articolo intende offrire un quadro chiaro e obiettivo sulla situazione reale dell’aria nelle aree urbane italiane.

All’inizio dello scorso dicembre il Corriere della Sera titolava: “Emergenza smog a Milano, sempre più giorni di aria tossica”. Qualche giorno più tardi, La Stampa accusava il governo di “dimenticarsi della qualità dell’aria” avendo tagliato le risorse da destinare ai piani per la riduzione dell’inquinamento. Una “decisione grave e incomprensibile” secondo Legambiente, “ arrivata quando i territori più esposti mostravano i primi miglioramenti”. Per Il Fatto Quotidiano: “I progressi ci sono, ma limitati”. Come da lunga tradizione, l’inquinamento percepito e narrato non corrisponde a quello reale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Meteo, l’anticiclone insiste: giovedì 11 dicembre tra stabilità, nebbie e qualità dell’aria in peggioramentoL’anticiclone persistente prosegue a influenzare il clima in Italia, determinando giornate di stabilità e temperature elevate per il periodo.

Alta pressione protagonista: tempo stabile, nebbie e qualità dell’aria in peggioramento. Possibile svolta da inizio settimanaL'alta pressione continuerà a dominare il panorama meteorologico italiano, garantendo tempo stabile e asciutto fino al weekend.

