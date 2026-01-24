Nel caldissimo mercato invernale della Serie A, alcune trattative sorprendono gli appassionati. Tra queste, la decisione dell’attaccante di preferire la Juventus alla Lazio, rifiutando l’Inter. Questa scelta rappresenta un elemento inaspettato in un contesto di continue voci e negoziazioni, contribuendo a rendere ancora più incerto e interessante il rush finale della sessione di mercato.

La storia emozionante dietro il mancato trasferimento alla Beneamata dell’attaccante che ha preferito la Signora Il mercato della Serie A è in pieno fermento, siamo entrati negli ultimi diegi giorni della sessione invernale e per forza di cose l’atmosfera e il clima si scaldano. Come spesso ricordano gli allenatori, infatti, gli affari si concludono quasi tutti negli ultimi 7-10 giorni di mercato e per questo chiedono di ridurre la finestra di gennaio esclusivamente a quel periodo limitato. Per ora, di questo, non sembra essersi discusso in maniera così determinata. Tifosi Juventus all’Allianz Stadium (Ansafoto) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - “No all’Inter per la Juve”, rivelazione a sorpresa sul mercato

Thuram Inter, piano a sorpresa sul mercato: Frattesi verso la Juve e fratelli insieme?L'Inter esplora una soluzione inaspettata sul mercato, valutando l'eventuale cessione di Davide Frattesi e ipotizzando uno scambio con la Juventus.

Frattesi Juve, non c’entrano liti o questioni di mercato: ecco perchè gioca pochissimo nell’Inter. La rivelazione sul centrocampistaFrattesi ha avuto poche opportunità di gioco all’Inter, nonostante le voci di un interesse della Juventus.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Inter, la qualificazione agli ottavi passa da Dortmund. Ma vincere potrebbe non bastare...; Inter, cosa serve per qualificarsi agli ottavi di Champions League direttamente o per i playoff; Lookman lascia l'Atalanta a gennaio? Gli scenari e le possibili destinazioni per l'attaccante nigeriano; Mercato Inter, per Perisic si teme un nuovo caso Lookman: Marotta dice no a Martinez e punta Nico Paz e Bernardo Silva.

Il no all’Inter? Non ne voglio parlare, non mi interessa ora. Mi fa male questa domanda: la reazione di FabregasNon ne voglio parlare, non mi interessa ora. Mi fa male questa domanda, per l’emozione. Così Cesc Fabregas in conferenza stampa pre Inter-Como, alla domanda sul no all’Inter in estate dopo l’addio ... ilfattoquotidiano.it

Fabregas e il no all’Inter: Mi fa male, mi mangio tutti. Como come le zanzare. E risponde a Capello…Non siamo noi la squadra che mette paura all'Inter. Hanno giocato tantissime partite, due finali di Champions League... quindi noi giocheremo la nostra gara, giocheremo le nostre carte e proveremo a ... tuttosport.com

Di Champions League, campionato, Atalanta, Athletic Bilbao, chances di qualificazione di Atalanta, Inter, Juve, Napoli e altro ancora #bergamotv #atalanta #inter #juventus #sscnapoli #championsleague #fabriziopirola - facebook.com facebook

La situazione completa delle italiane in #ChampionsLeague con classifica, combinazioni e prossimo turno Cosa serve a #Atalanta, #Inter, #Juve e #Napoli per i rispettivi obiettivi x.com