No al Parco eolico sull’Altopiano Appello al presidente Mattarella

Un appello è stato rivolto al presidente Sergio Mattarella per chiedere di opporsi alla realizzazione del parco eolico sull’Altopiano dell’Alfina. La richiesta nasce dall’esigenza di tutelare il territorio e preservare le sue caratteristiche naturali, opponendosi a un intervento che potrebbe modificarne l’ambiente. Questo testo si inserisce nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione volte a promuovere un dialogo responsabile tra le autorità e la comunità locale.

Appello al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, come ultimo tentativo per cercare di opporsi al grande parco eolico che dovrà sorgere sull’ Altopiano dell’Alfina. Un vasto e trasversale fronte istituzionale, culturale e civico ha rivolto un appello al presidente contro il progetto eolico industriale Phobos, previsto tra Umbria, Lazio e Toscana, denunciandone l’impatto devastante sul paesaggio storico dell’Italia centrale e i gravi rischi di smantellamento delle tutele costituzionali. Nonostante la contrarietà del Ministero della Cultura, della Soprintendenza, della Regione Umbria e di tutti i Comuni interessati, il progetto rischia di essere attuato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Al Tar dell'Umbria l'autorizzazione negata al parco eolico Phobos: "La Regione ha una seconda possibilità per dare forza alle istanze del Comune"Il Tar dell'Umbria ha negato l’autorizzazione al parco eolico Phobos, offrendo alla Regione una seconda opportunità per considerare le istanze del Comune.

L'associazione Monte Fumaiolo contraria al parco eolico: "Impatto pregiudizievole sul paesaggio"L'associazione Fumaiolo Sentieri si oppone al progetto del parco eolico Monte Comero, evidenziando come questa iniziativa possa compromettere significativamente il paesaggio e la rete sentieristica della zona.

Argomenti discussi: Pale eoliche alte 206 metri: la Regione dice no; Parco eolico Camulera: depositate le osservazioni al Ministero dell’Ambiente; Appennino e parchi eolici. C’è pure un sì. E un netto no; Trump: non trova parchi eolici in Cina. Sta cercando bene?.

