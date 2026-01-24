New York maxi incendio nel Bronx | a fuoco un grattacielo di 17 piani

Un incendio si è sviluppato ai piani superiori di un grattacielo di 17 piani nel Bronx, New York. Oltre 200 vigili del fuoco e soccorritori sono intervenuti per domare le fiamme e garantire la sicurezza degli abitanti. L'intervento tempestivo ha permesso di contenere i danni e di mettere in sicurezza l'edificio. Nessuna informazione immediata su feriti o cause dell'incendio.

Oltre 200 vigili del fuoco e soccorritori sono riusciti a domare un incendio divampato ai piani superiori di un grattacielo residenziale nel Bronx, New York City. Il rogo è scoppiato poco dopo mezzanotte e si è propagato in diversi appartamenti dell'edificio di 17 piani. Ancora non si conoscono le cause dell'incendio e se ci sono feriti.

Incendio nel Grattacielo di Ferrara, 17 intossicati e 200 evacuatiNella notte, un incendio si è sviluppato ai piedi della Torre B del Grattacielo di Ferrara, causando l’intossicamento di 17 persone e l’evacuazione di circa 200 occupanti.

Incendio al Grattacielo, paura e maxi evacuazione nella notte - FOTO e AGGIORNAMENTINella notte tra sabato 10 e domenica 11, si è verificato un incendio alla base della Torre B del Grattacielo, provocando una vasta evacuazione e preoccupazione tra i residenti.

