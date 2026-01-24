Zohran Mamdani, sindaco di New York, ha recentemente trasferito la propria residenza presso la storica Gracie Mansion. In un gesto volto a promuovere pratiche di igiene, Mamdani ha chiesto l’installazione di bidet nella residenza ufficiale. Questa scelta richiama l’attenzione su temi di sostenibilità e benessere, evidenziando un approccio sobrio e concreto alle politiche pubbliche.

Il trasloco di un sindaco nella storica residenza di Gracie Mansion a New York è da sempre un evento seguito con curiosità, ma Zohran Mamdani è riuscito a spostare l'attenzione dai saloni del diciottesimo secolo ai servizi igienici. Lasciato il suo piccolo appartamento nel Queens per la villa da oltre mille metri quadrati nell'Upper East Side, il primo cittadino ha annunciato un cambiamento che promette di scuotere le fondamenta culturali americane: l'installazione dei bidet. Quella che per molti potrebbe sembrare una semplice preferenza personale è, in realtà, l'inizio di una potenziale trasformazione dei costumi per una nazione che ha sempre guardato a questo dispositivo con un misto di scetticismo e confusione. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - New York, Mamdani e la rivoluzione del bidet: si trasferisce nella residenza del sindaco e chiede di farli installare

“Una volta che ne usi uno è difficile dimenticare quanto ci si senta più puliti”: la “rivoluzione” del bidet del sindaco di New York MamdaniIl sindaco di New York, Mamdani, ha introdotto l’uso del bidet come simbolo di innovazione e sensibilità verso l’igiene personale.

Il sindaco Mamdani guida la rivoluzione del bidet a New York (partendo da casa sua). "Se lo usi, non torni indietro"Il sindaco Mamdani sta promuovendo l'uso del bidet a New York, partendo dalla sua abitazione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: New York: Mamdani tra simbolismo e realismo; New York, il sindaco Mamdani lancia la rivoluzione del bidet. E gli americani sembrano essere pronti; Zohran Mamdani: a casa del nuovo sindaco di New York ci sono i fantasmi? La nuova coppia si è trasferita, e l'inquilino uscente gli ha dato un consiglio; Una volta che ne usi uno è difficile dimenticare quanto ci si senta più puliti: la rivoluzione del bidet del sindaco di New York Mamdani.

New York, Madmami e la rivoluzione del bidet: si trasferisce nella residenza del sindaco e chiede di farli installareIl trasloco di un sindaco nella storica residenza di Gracie Mansion a New York è da sempre un evento seguito con curiosità, ma Zohran ... msn.com

New York, il sindaco Mamdani lancia la rivoluzione del bidet: «Ne installeremo qualcuno a Gracie Mansion»Il primo cittadino si è trasferito con la moglie nella residenza ufficiale. Secondo un sondaggio il 76% degli americani vorrebbe un bidet, fino a qualche anno fa introvabile negli Usa: «Era visto come ... msn.com

Il sindaco di New York Zohran Mamdani non si è limitato a condannare l’omicidio della donna a Minneapolis e a denunciare i “raid crudeli e disumani” di Trump contro i migranti. Ha fatto di più. Ha appena annunciato che la sua città non sosterrà né collaborer - facebook.com facebook