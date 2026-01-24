Neve sui monti lariani | spolverata anche a Brunate

Il 24 gennaio 2026, i monti lariani hanno ricevuto una nuova nevicata, portando un’inaspettata imbiancata anche a Brunate. La copertura nevosa, che ha interessato sia le zone di quota che le valli, segna un cambiamento rispetto ai giorni precedenti più miti. La neve ha ridisegnato il paesaggio, offrendo scenari più tipici della stagione invernale e contribuendo a un’atmosfera più fresca e tranquilla.

I monti lariani si sono svegliati con un volto decisamente più invernale. Oggi, 24 gennaio 2026, una nuova nevicata ha portato una bella imbiancata in quota: fiocchi sul Bisbino e in valle d'Intelvi, con scenari bianchi che raccontano un cambio di atmosfera dopo giorni più miti.La neve si è fatta.

