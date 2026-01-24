Neve sui monti lariani | spolverata anche a Brunate

Da quicomo.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 24 gennaio 2026, i monti lariani hanno ricevuto una nuova nevicata, portando un’inaspettata imbiancata anche a Brunate. La copertura nevosa, che ha interessato sia le zone di quota che le valli, segna un cambiamento rispetto ai giorni precedenti più miti. La neve ha ridisegnato il paesaggio, offrendo scenari più tipici della stagione invernale e contribuendo a un’atmosfera più fresca e tranquilla.

I monti lariani si sono svegliati con un volto decisamente più invernale. Oggi, 24 gennaio 2026, una nuova nevicata ha portato una bella imbiancata in quota: fiocchi sul Bisbino e in valle d’Intelvi, con scenari bianchi che raccontano un cambio di atmosfera dopo giorni più miti.La neve si è fatta.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

Leggi anche: Temperature in picchiata e prima neve sui Monti Lepini

Leggi anche: La prima neve abbondante sui monti e i paesi del forlivese

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

neve sui monti larianiNeve sui monti lariani: spolverata anche a BrunateRisveglio d’inverno oggi, 24 gennaio 2026, tra lago e montagne: fiocchi in quota e primi tetti bianchi in diverse località ... quicomo.it

Neve abbondante a Fabriano e sui monti: alberi caduti e disagi. Allerta per la BefanaSi raccomanda la massima prudenza alla guida e l’uso di pneumatici invernali o catene, l’appello delle autorità. Imbiancato il valico di Fossato di Vico, al confine, tra Marche e Umbria, dove ci ... ilrestodelcarlino.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.