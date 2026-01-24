Nesmith-show | decolla e poi schiaccia così! Highlights NBA
Scopri i momenti più significativi della notte NBA del 24 gennaio con Nesmith-show. L'ala degli Indiana Pacers si distingue per le sue prestazioni, offrendo azioni che meritano attenzione. Questa selezione di highlights permette di seguire da vicino le migliori giocate della serata, offrendo uno sguardo chiaro e preciso sull'andamento delle partite. Un riepilogo essenziale per gli appassionati che vogliono rimanere aggiornati sui principali protagonisti del campionato.
L'ala degli Indiana Pacers dà spettacolo: guarda la compilation con le migliori azioni della notte Nba del 24 gennaio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
