Neres verso lo stop lungo | intervento sempre più probabile

La possibilità di un intervento prolungato per David Neres si fa più concreta, segnando un potenziale punto di svolta nella sua stagione. La squadra e i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali, mentre si valutano le opzioni per il suo recupero. La situazione richiede attenzione e può influenzare le prossime settimane di attività.

La stagione di David Neres rischia di subire una brusca frenata. Dopo aver già saltato quattro appuntamenti consecutivi tra campionato ed Europa, l’esterno brasiliano è destinato a restare lontano dal campo ancora a lungo: lo stop potrebbe prolungarsi per almeno due mesi. Una prospettiva che si è delineata all’inizio della settimana e che, giorno dopo giorno, ha trovato conferme sempre più solide. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il consulto specialistico effettuato a Londra ha indirizzato la scelta verso una soluzione più drastica ma ritenuta anche più affidabile. L’intervento chirurgico offrirebbe maggiori garanzie sul pieno recupero rispetto alla terapia conservativa, pur comportando tempi di riabilitazione inevitabilmente più lunghi.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

